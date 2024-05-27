Мирзиёев пообещал вместе с Путиным навести порядок в сфере трудовой миграции
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в Ташкенте. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным вместе навести порядок в сфере трудовой миграции. По его словам, в ходе встречи этому чувствительному вопросу было уделено особое, серьёзное внимание.
"Отметили важность организации системного взаимодействия и внедрения эффективных механизмов... Мне очень приятно, что Владимир Владимирович поддержал в этом чувствительном вопросе мои предложения. Я думаю, что мы всё равно наведём в этом вопросе нужный порядок с обеих сторон", — сказал лидер среднеазиатской республики.
Напомним, 26 мая Владимир Путин прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом. Сегодня же главы государств проводят переговоры в узком и расширенном составах. Мирзиёев отметил, что товарооборот между нашими странами за год вырос на 30%. По словам же Путина, РФ инвестировала в экономику республики около десяти миллиардов долларов.