Мирзиёев пообещал вместе с Путиным навести порядок в сфере трудовой миграции

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным вместе навести порядок в сфере трудовой миграции. По его словам, в ходе встречи этому чувствительному вопросу было уделено особое, серьёзное внимание.

"Отметили важность организации системного взаимодействия и внедрения эффективных механизмов... Мне очень приятно, что Владимир Владимирович поддержал в этом чувствительном вопросе мои предложения. Я думаю, что мы всё равно наведём в этом вопросе нужный порядок с обеих сторон", — сказал лидер среднеазиатской республики.