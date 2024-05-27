Путин на встрече с Мирзиёевым в Ташкенте пригласил его в Россию

Президент России Владимир Путин во время визита в Ташкент пригласил узбекистанского лидера Шавката Мирзиёева в РФ. Об этом говорится в совместном заявлении, которое главы государств подписали 27 мая после завершения переговоров, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении подчёркивается, что российский лидер поблагодарил Мирзиёева и весь узбекистанский народ за тёплый приём и гостеприимство и пригласил главу республики посетить с визитом РФ в удобное для него время.