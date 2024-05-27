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Регион
27 мая, 14:07

Путин на встрече с Мирзиёевым в Ташкенте пригласил его в Россию

Путин с Мирзиёевым в Ташкенте. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Путин с Мирзиёевым в Ташкенте. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин во время визита в Ташкент пригласил узбекистанского лидера Шавката Мирзиёева в РФ. Об этом говорится в совместном заявлении, которое главы государств подписали 27 мая после завершения переговоров, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении подчёркивается, что российский лидер поблагодарил Мирзиёева и весь узбекистанский народ за тёплый приём и гостеприимство и пригласил главу республики посетить с визитом РФ в удобное для него время.

"Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам", — говорится в совместном заявлении.

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Напомним, Владимир Путин находится в Узбекистане с двухдневным визитом. 27 мая он и президент Шавкат Мирзиёев провели переговоры в узком и расширенном составах. Глава республики отметил, что за год товарооборот между странами вырос на 30%. В свою очередь Путин указал, что Россия инвестировала в экономику своего союзника около десяти миллиардов долларов.

Наталья Исакова
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