Путин оценил российско-узбекистанские переговоры как успешные и конструктивные

Российско-узбекистанские переговоры прошли успешно и конструктивно, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, стороны рассмотрели практически все актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях.

Так, были определены долгосрочные ориентиры расширения контактов и поставлены соответствующие задачи, а также заключён ряд соглашений и коммерческих контрактов. Речь идёт о более чем 20 документах.

В частности, президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев приняли план мероприятий по увеличению взаимной торговли и сотрудничеству в культуре, соглашение о техническом содействии со стороны Москвы и совместных научных исследованиях, кинопроизводстве, а также меморандумы о сотрудничестве в машино- и авиастроении. Также заключены договорённости об открытии в республике филиалов МГТУ им. Баумана, Всероссийской академии внешней торговли и строительстве АЭС российского дизайна.