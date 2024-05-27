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Регион
27 мая, 12:46

Путин оценил российско-узбекистанские переговоры как успешные и конструктивные

Российско-узбекистанские переговоры прошли успешно и конструктивно, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, стороны рассмотрели практически все актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях.

Так, были определены долгосрочные ориентиры расширения контактов и поставлены соответствующие задачи, а также заключён ряд соглашений и коммерческих контрактов. Речь идёт о более чем 20 документах.

Мирзиёев назвал визит Путина в Узбекистан новой вехой в двусторонних отношениях
Мирзиёев назвал визит Путина в Узбекистан новой вехой в двусторонних отношениях

В частности, президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев приняли план мероприятий по увеличению взаимной торговли и сотрудничеству в культуре, соглашение о техническом содействии со стороны Москвы и совместных научных исследованиях, кинопроизводстве, а также меморандумы о сотрудничестве в машино- и авиастроении. Также заключены договорённости об открытии в республике филиалов МГТУ им. Баумана, Всероссийской академии внешней торговли и строительстве АЭС российского дизайна.

Напомним, Владимир Путин находится в Узбекистане с двухдневным визитом. 27 мая он и президент Шавкат Мирзиёев провели переговоры в узком и расширенном составах. Глава республики отметил, что за год товарооборот между нашими странами вырос на 30%. В свою очередь Путин указал, что Россия инвестировала в экономику своего союзника около десяти миллиардов долларов.

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Путин: За справедливую систему международных отношений выступает всё больше стран
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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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