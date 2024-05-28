В США раскрыли данные о возрастном кризисе в ВСУ

В рядах ВСУ в основном служат мужчины от 40 лет и средний возраст бойцов становится всё выше. Об этом сообщает Bloomberg.

"Большинству людей, с которыми я общаюсь, около 40–45 лет. Молодые люди, особенно моложе 30 лет, встречаются относительно редко", — рассказал волонтёр Павел Нарожный, занимающийся сбором средств для артиллеристов.

О том же агентству сообщил и анонимный высокопоставленный военачальник. По его словам, средний возраст бойцов составляет 43–45 лет.

Ситуацию не исправило и понижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Среди тысяч перемещённых из-за боевых действий людей найти молодёжь проблематично: только половина из четырёх с половиной миллионов беженцев перерегистрировалась на новом месте, говорится в статье. Кроме того, матери, бежавшие из страны с сыновьями старшего подросткового возраста, не стремятся отправить их обратно на родину, чтобы те могли пойти добровольцами на фронт.