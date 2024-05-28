В США раскрыли данные о возрастном кризисе в ВСУ
Bloomberg: Украинская армия испытывает острый дефицит молодых солдат
В рядах ВСУ в основном служат мужчины от 40 лет и средний возраст бойцов становится всё выше. Об этом сообщает Bloomberg.
"Большинству людей, с которыми я общаюсь, около 40–45 лет. Молодые люди, особенно моложе 30 лет, встречаются относительно редко", — рассказал волонтёр Павел Нарожный, занимающийся сбором средств для артиллеристов.
О том же агентству сообщил и анонимный высокопоставленный военачальник. По его словам, средний возраст бойцов составляет 43–45 лет.
Ситуацию не исправило и понижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Среди тысяч перемещённых из-за боевых действий людей найти молодёжь проблематично: только половина из четырёх с половиной миллионов беженцев перерегистрировалась на новом месте, говорится в статье. Кроме того, матери, бежавшие из страны с сыновьями старшего подросткового возраста, не стремятся отправить их обратно на родину, чтобы те могли пойти добровольцами на фронт.
"[Ситуация] только ухудшается... Никто не хочет уничтожать свой генофонд", — цитируют журналисты сотрудника Центра Разумкова в Киеве Алексея Мельника.
Напомним, 9 мая Владимир Зеленский вновь продлил действие мобилизации и военного положения на Украине. Согласно недавнему указу Минобороны, ужесточены и правила призыва: теперь годными считаются даже больные психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. А недавно в ВСУ начали набирать заключённых. При этом сами украинцы не горят желанием воевать: по всей стране разыскивается около ста тысяч уклонистов.
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