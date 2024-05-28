Кремль не подтверждает планы созвать саммит по Украине в Саудовской Аравии с участием России
Песков заявил, что о конференции по Украине в Саудовской Аравии речь не идёт
Каких-либо переговоров об организации в Саудовской Аравии мирной конференции по урегулированию украинского конфликта с участием России сейчас не ведётся. Об этом сообщил журналистам во вторник, 28 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вообще речь не идёт в настоящий момент", — приводит слова представителя Кремля RT.
О том, что Евросоюз готовит новый мирный саммит по Украине в Саудовской Аравии, на котором предполагается присутствие России, ранее сообщил Bloomberg. А вот 15–16 июня в Бюргенштоке (Швейцария) без участия Москвы будет обсуждаться мирная инициатива Владимира Зеленского. Сам Киев заявляет о присутствии на этом мероприятии более 80 государств, однако многие мировые лидеры уже отказались от участия. В их числе лидер США Джо Байден, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и другие.
Life.ru