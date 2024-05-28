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Регион
28 мая, 12:51

Кремль не подтверждает планы созвать саммит по Украине в Саудовской Аравии с участием России

Песков заявил, что о конференции по Украине в Саудовской Аравии речь не идёт

Каких-либо переговоров об организации в Саудовской Аравии мирной конференции по урегулированию украинского конфликта с участием России сейчас не ведётся. Об этом сообщил журналистам во вторник, 28 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вообще речь не идёт в настоящий момент", — приводит слова представителя Кремля RT.

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О том, что Евросоюз готовит новый мирный саммит по Украине в Саудовской Аравии, на котором предполагается присутствие России, ранее сообщил Bloomberg. А вот 15–16 июня в Бюргенштоке (Швейцария) без участия Москвы будет обсуждаться мирная инициатива Владимира Зеленского. Сам Киев заявляет о присутствии на этом мероприятии более 80 государств, однако многие мировые лидеры уже отказались от участия. В их числе лидер США Джо Байден, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и другие.

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Life.ru

Марина Калегина
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