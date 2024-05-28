Таллин расторг договор с Эстонской православной церковью об аренде помещений

Таллин расторгает договор с Эстонской православной церковью Московского патриархата (ЭПЦ МП) об аренде офисных помещений, где, в частности, располагается канцелярия. Об этом во вторник, 28 мая, сообщила старейшина Кесклинна Сандер Андла.

"17 апреля управа района Кесклинн уведомила Эстонскую православную церковь Московского патриархата о расторжении договора аренды помещений на улице Пикк, 64/1-4. Помещения должны быть освобождены до 21 июля 2024 года", — цитирует её ERR.

По данным портала, на улице Пикк в Старом Таллине расположена канцелярия митрополита Евгения, который уехал из Эстонии. Известно, что за арендуемые 270 квадратов церковь ежемесячно платит 819,48 евро (почти 79 тысяч рублей). Сообщается, что данные помещения в бессрочную аренду передала управа Кесклинна. В общей сложности Эстония сдаёт в аренду ЭПЦ МП три церковных здания и один приходской дом в столице.