Муж Блиновской покинул воинскую часть в Донецке, его местоположение неизвестно
SHOT: Муж Блиновской больше не проходит службу в воинской части в Донецке
Алексей Блиновский. Обложка © Life.ru
Бизнесмен Алексей Блиновский покинул территорию воинской части в Донецке, где нёс службу. Где он находится сейчас — неизвестно. Об этом со ссылкой на источник сообщает SHOT.
"Он больше не служит у нас", — рассказал собеседник телеграм-канала.
Как уже рассказывал Life.ru, Блиновский принял решение отправиться служить в зону СВО, перед этим вложив 50 миллионов рублей в закупку беспилотников для Вооружённых сил Российской Федерации. Предприниматель поступил в распоряжение Донецкого корпуса и стал заниматься сборкой БПЛА и их распределением по российским подразделениям. 23 апреля Блиновский обратился к руководителю СК Александру Бастрыкину, заявив, что Министерство обороны хочет разорвать с ним контракт, и попросил защиты. После этого правоохранительные органы начали проверять законность заключённого предпринимателем соглашения с военным ведомством.