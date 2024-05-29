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Регион
29 мая, 07:05
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Муж Блиновской покинул воинскую часть в Донецке, его местоположение неизвестно

SHOT: Муж Блиновской больше не проходит службу в воинской части в Донецке

Алексей Блиновский. Обложка © Life.ru

Алексей Блиновский. Обложка © Life.ru

Бизнесмен Алексей Блиновский покинул территорию воинской части в Донецке, где нёс службу. Где он находится сейчас — неизвестно. Об этом со ссылкой на источник сообщает SHOT.

"Он больше не служит у нас", — рассказал собеседник телеграм-канала.

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Как уже рассказывал Life.ru, Блиновский принял решение отправиться служить в зону СВО, перед этим вложив 50 миллионов рублей в закупку беспилотников для Вооружённых сил Российской Федерации. Предприниматель поступил в распоряжение Донецкого корпуса и стал заниматься сборкой БПЛА и их распределением по российским подразделениям. 23 апреля Блиновский обратился к руководителю СК Александру Бастрыкину, заявив, что Министерство обороны хочет разорвать с ним контракт, и попросил защиты. После этого правоохранительные органы начали проверять законность заключённого предпринимателем соглашения с военным ведомством.

Юрий Лысенко
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