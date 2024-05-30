Пушилин предупредил Зеленского о большой опасности
Пушилин: Зеленскому угрожает большая личная опасность после потери легитимности
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Владимиру Зеленскому пора задуматься о личной безопасности, потому что его нынешнее нелегитимное положение может сделать его очень уязвимым. Об этом сказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьёв Live".
"Уязвимость самого Зеленского понятна в логике принимаемых решений Запада — ему сейчас угрожает очень большая личная опасность", — подчеркнул он.
Напомним, 20 мая истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Новые выборы киевский режим проводить не стал, сославшись на военное положение. Президент России Владимир Путин уже отмечал, что вопрос о легитимности Зеленского предстоит решать политической и правовой системам Украины, а для Москвы это будет важно только в случае подписания соглашений. Российский лидер добавил, что по украинской Конституции в период военного положения в отсутствие лидера страны всей полнотой власти обладает спикер парламента, им с 2021 года является Руслан Стефанчук.