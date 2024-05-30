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Пушилин предупредил Зеленского о большой опасности

Пушилин: Зеленскому угрожает большая личная опасность после потери легитимности

30 мая, 07:30
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Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимиру Зеленскому пора задуматься о личной безопасности, потому что его нынешнее нелегитимное положение может сделать его очень уязвимым. Об этом сказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьёв Live".

"Уязвимость самого Зеленского понятна в логике принимаемых решений Западаему сейчас угрожает очень большая личная опасность", подчеркнул он.

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Напомним, 20 мая истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Новые выборы киевский режим проводить не стал, сославшись на военное положение. Президент России Владимир Путин уже отмечал, что вопрос о легитимности Зеленского предстоит решать политической и правовой системам Украины, а для Москвы это будет важно только в случае подписания соглашений. Российский лидер добавил, что по украинской Конституции в период военного положения в отсутствие лидера страны всей полнотой власти обладает спикер парламента, им с 2021 года является Руслан Стефанчук.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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