Путин: Россия и дальше будет создавать все условия для самореализации женщин
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей III Женского форума в Кузбассе. Соответствующая телеграмма главы государства появилась на сайте Кремля, в ней говорится, что государство и дальше будет создавать все необходимые условия для самореализации женщин, их профессионального и личностного роста, а также уделять приоритетное внимание улучшению демографической политики, поддержке института семьи, рождаемости и многодетности.
Российский лидер обратил внимание, что наши женщины трудятся во всех сферах — от спорта и творчества до науки и волонтёрской деятельности, а также вносят большой вклад в реализацию социальных, гуманитарных инициатив. В частности, Путин отметил миссию сотрудников государственного фонда "Защитники Отечества".
"Искренне, от всего сердца они оказывают действенную помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, заботятся об их семьях, родных и близких", — указал он.
Глава государства отметил, что форум укрепил свой потенциал и значительно расширил круг обсуждаемых тем. Помимо традиционных вопросов повестки, в этом году участники обсудят ещё проблемы охраны материнства и детства, а также тему сбережения семейных ценностей и воспитания подрастающего поколения. Форум проходит в Кемерове с 30 мая по 1 июня.
Кстати, ранее Путин выступил против дискриминации женщин и установления квот для них на службе. Глава государства подчеркнул, что для продвижения по карьерной лестнице нужно учитывать деловые, а не гендерные качества кандидата. Также он заявил, что представительниц слабого пола на руководящих постах в России должно быть больше. Зимой президент даже поручил расширить возможности поступления женщин в Академию ФСБ, а в преддверии 8 Марта обратил внимание, что российские женщины достойно служат Родине в зоне спецоперации.
Life.ru