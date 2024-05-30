Путин: Россия и дальше будет создавать все условия для самореализации женщин

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей III Женского форума в Кузбассе. Соответствующая телеграмма главы государства появилась на сайте Кремля, в ней говорится, что государство и дальше будет создавать все необходимые условия для самореализации женщин, их профессионального и личностного роста, а также уделять приоритетное внимание улучшению демографической политики, поддержке института семьи, рождаемости и многодетности.

Российский лидер обратил внимание, что наши женщины трудятся во всех сферах — от спорта и творчества до науки и волонтёрской деятельности, а также вносят большой вклад в реализацию социальных, гуманитарных инициатив. В частности, Путин отметил миссию сотрудников государственного фонда "Защитники Отечества".

"Искренне, от всего сердца они оказывают действенную помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, заботятся об их семьях, родных и близких", — указал он.