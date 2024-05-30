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Покушение на премьера Словакии

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Премьера Словакии Фицо после покушения перевезли в столичную больницу

30 мая, 18:48
Госпитализация премьер-министра Словакии Роберта Фицо в день покушения. Фото © ТАСС/AP / Jan KroslГЎk

Госпитализация премьер-министра Словакии Роберта Фицо в день покушения. Фото © ТАСС/AP / Jan KroslГЎk

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пережившего покушение, перевезли из больницы города Банска-Бистрица в столичную клинику в Братиславе. Об этом сообщил телеканал Markiza.

Врачи заявляют, что состояние политика улучшается.

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Европейские чиновники опасаются, что "новый" Фицо может стать куда радикальнее относительно НАТО

Напомним, 15 мая на Роберта Фицо было совершено покушение. В премьер-министра Словакии несколько раз прямо на улице выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула. Нападавший попытался скрыться, но сразу был задержан. Сам Фицо был срочно госпитализирован на вертолёте, политик перенёс несколько операций, его состояние было на грани жизни и смерти, но к настоящему моменту Фицо чувствует себя лучше, находится в сознании и общается с окружением.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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