Госпитализация премьер-министра Словакии Роберта Фицо в день покушения. Фото © ТАСС/AP / Jan KroslГЎk

Премьера Словакии Фицо после покушения перевезли в столичную больницу

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пережившего покушение, перевезли из больницы города Банска-Бистрица в столичную клинику в Братиславе. Об этом сообщил телеканал Markiza.