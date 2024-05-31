Зеленский назвал "шагом вперёд" послание США об атаках по территории России
Киев получил от Соединённых Штатов послание по вопросу использования американского оружия для атак по территории России. Об этом Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции в рамках саммита северных стран и Украины. Он назвал содержание послания "шагом вперёд". При этом каких-либо деталей Зеленский раскрывать не стал.
"Я не могу рассказать вам подробности о нём. Я хочу увидеть, что будет на практике, но думаю, что в любом случае это некий шаг вперёд к цели, которую нужно было обсудить раньше", — сказал Зеленский в разговоре с журналистами.
Напомним, ранее газета Politico узнала, что ВСУ получили от американского президента Джо Байдена тайное разрешение на удары по территории России оружием США, но с ограничениями. Позже в офисе Зеленского подтвердили разрешение Штатов на удары по РФ. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев жёстко прокомментировал ситуацию, а в МИД РФ предупредили НАТО, что ему придётся ответить за свои действия.
Сайт Владимира Зеленского