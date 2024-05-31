Зеленский назвал "шагом вперёд" послание США об атаках по территории России

Киев получил от Соединённых Штатов послание по вопросу использования американского оружия для атак по территории России. Об этом Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции в рамках саммита северных стран и Украины. Он назвал содержание послания "шагом вперёд". При этом каких-либо деталей Зеленский раскрывать не стал.

"Я не могу рассказать вам подробности о нём. Я хочу увидеть, что будет на практике, но думаю, что в любом случае это некий шаг вперёд к цели, которую нужно было обсудить раньше", — сказал Зеленский в разговоре с журналистами.