В Казахстане мужчина зверски убил экс-жену и оставил её тело с тремя маленькими детьми
Задушивший бывшую жену житель Казахстана получил 11 лет тюрьмы
У убитой жительницы Казахстана осталось трое маленьких детей. Обложка © Telegram / Eurasia1tvkz
В Актюбинской области Казахстана вынесли приговор местному жителю, который зверски расправился с бывшей женой. Трагедия произошла 1 февраля в посёлке Саркол Кзылкогинского района, когда осуждённый, находясь дома у экс-супруги, в ходе ссоры задушил её, пока та отвернулась, чтобы поставить чайник.
Как сообщает издание Azattyq Ryhy, женщина развелась с мужем в 2022 году. Отец троих детей не платил алименты, не общался с ними и устроил свою личную жизнь с другой женщиной. Однако спустя два года он внезапно решил вернуться в семью. Бывшая жена согласилась принять изменщика ради детей, но это решение оказалось фатальным. В день убийства "глава семейства" приехал из Актобе в посёлок и начал конфликтовать с экс-супругой. Пока женщина отвернулась, чтобы поставить чайник, он задушил её, а после уехал восвояси. Утром дети нашли мать на кухне и стали рыдать из-за того, что она не просыпается.
В пятницу, 31 мая, суд приговорил изверга к 11 годам лишения свободы, как и запрашивал прокурор. Осуждённого также обязали выплатить родственникам погибшей 20 миллионов тенге (порядка четырёх миллионов рублей) в качестве моральной компенсации и чуть больше 318 тысяч тенге (около 65 тысяч рублей) ущерба.
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