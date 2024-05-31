В Казахстане мужчина зверски убил экс-жену и оставил её тело с тремя маленькими детьми

Как сообщает издание Azattyq Ryhy, женщина развелась с мужем в 2022 году. Отец троих детей не платил алименты, не общался с ними и устроил свою личную жизнь с другой женщиной. Однако спустя два года он внезапно решил вернуться в семью. Бывшая жена согласилась принять изменщика ради детей, но это решение оказалось фатальным. В день убийства "глава семейства" приехал из Актобе в посёлок и начал конфликтовать с экс-супругой. Пока женщина отвернулась, чтобы поставить чайник, он задушил её, а после уехал восвояси. Утром дети нашли мать на кухне и стали рыдать из-за того, что она не просыпается.