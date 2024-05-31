"Не имел права пройти мимо": Фадеев объяснил, почему посвятил песню убитой Салтанат Нукеновой
Фадеев: Убийство Салтанат Нукеновой в Казахстане меня глубоко шокировало
В пятницу, 31 мая, вышла полная версия песни продюсера Максима Фадеева Salta. Трек посвящён убитой супруге экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукеновой. Композитор признался, что его глубоко тронула эта история.
Максим Фадеев Salta. Видео © VK / Максим Фадеев
"Наверняка вы зададите вопрос: почему я написал именно эту песню и посвятил её конкретному человеку? Ситуация, которая произошла в Казахстане с убийством этой девушки по имени Салта, глубоко меня шокировала", — отметил он.
Музыкант подчеркнул, что не имел права пройти мимо этой трагедии и решил, что Нукенова должна жить дальше, хоть и в музыке. Поэтому Фадеев и сочинил песню, чтобы Салтанат "больше никто не мог тронуть".
В песне, в частности, есть строчки: "Салта, Салта, тишина бывает громче крика". Они отсылают к трагедии, которая оборвала жизнь молодой женщины. Через стихи певец словно обращается к убитой, желая, чтобы её душа обрела покой. Подписчики Фадеева уже поблагодарили музыканта за песню.
Напомним, 9 ноября 2023 года Бишимбаев насмерть забил Нукенову в ресторане в Астане. Экс-чиновник просто наблюдал, как умирает его возлюбленная, и даже попытался скрыть следы расправы. Благодаря огласке дело всколыхнуло не только Казахстан, но и страны СНГ. Во время судебного процесса Бишимбаев признал свою вину, но лишь частично. Его приговорили к 24 годам тюрьмы. Что стояло за убийством и другие подробности этой страшной истории — в материале Life.ru.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fadeevmaxim