"Не имел права пройти мимо": Фадеев объяснил, почему посвятил песню убитой Салтанат Нукеновой

В пятницу, 31 мая, вышла полная версия песни продюсера Максима Фадеева Salta. Трек посвящён убитой супруге экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукеновой. Композитор признался, что его глубоко тронула эта история.

Максим Фадеев Salta. Видео © VK / Максим Фадеев

"Наверняка вы зададите вопрос: почему я написал именно эту песню и посвятил её конкретному человеку? Ситуация, которая произошла в Казахстане с убийством этой девушки по имени Салта, глубоко меня шокировала", — отметил он.

Музыкант подчеркнул, что не имел права пройти мимо этой трагедии и решил, что Нукенова должна жить дальше, хоть и в музыке. Поэтому Фадеев и сочинил песню, чтобы Салтанат "больше никто не мог тронуть".