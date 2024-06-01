На Западе рассказали о критической проблеме, с которой столкнулась Украина
Bloomberg: Украина испытывает острую нехватку людей на предприятиях
Состояние украинской экономики ухудшается из-за нехватки рабочей силы. Об этом пишет издание Bloomberg.
"Проблема будет только усугубляться, поскольку конфликт длится уже третий год — и Киеву приходится заполнять брешь, оставленную миллионами людей, которые либо бежали из страны, либо ушли в армию, либо пали в бою", — отмечают журналисты.
Как говорится в статье, производительность многих строек, шахт и заводов продолжает падать, так как они испытывают кадровый голод. Вызван он активностью местных военкоматов, которые отлавливают мужчин прямо на пороге организаций.
Напомним, 9 мая Владимир Зеленский в очередной раз продлил действие мобилизации и военного положения на Украине. Кроме того, согласно недавнему указу Минобороны, в Незалежной ужесточили правила призыва и теперь годными считаются даже больные психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. А недавно в ВСУ начали набирать заключённых. Однако сами украинцы не горят желанием воевать: по данным местных СМИ, по всей стране разыскивают около ста тысяч уклонистов.
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