Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 10:14

На Западе рассказали о критической проблеме, с которой столкнулась Украина

Bloomberg: Украина испытывает острую нехватку людей на предприятиях

Состояние украинской экономики ухудшается из-за нехватки рабочей силы. Об этом пишет издание Bloomberg.

"Проблема будет только усугубляться, поскольку конфликт длится уже третий год — и Киеву приходится заполнять брешь, оставленную миллионами людей, которые либо бежали из страны, либо ушли в армию, либо пали в бою", — отмечают журналисты.

Как говорится в статье, производительность многих строек, шахт и заводов продолжает падать, так как они испытывают кадровый голод. Вызван он активностью местных военкоматов, которые отлавливают мужчин прямо на пороге организаций.

"Россия уводит противника в минус": Украина полностью лишилась своей экономики, заявил политолог
"Россия уводит противника в минус": Украина полностью лишилась своей экономики, заявил политолог

Напомним, 9 мая Владимир Зеленский в очередной раз продлил действие мобилизации и военного положения на Украине. Кроме того, согласно недавнему указу Минобороны, в Незалежной ужесточили правила призыва и теперь годными считаются даже больные психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. А недавно в ВСУ начали набирать заключённых. Однако сами украинцы не горят желанием воевать: по данным местных СМИ, по всей стране разыскивают около ста тысяч уклонистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / joyfull

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров