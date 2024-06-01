"Паникует и сходит с ума": На Западе подметили печальные изменения в поведении Зеленского
Эксперт Меркурис: Зеленский стал вести себя всё более неустойчиво и эмоционально
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский всё больше показывает себя эмоциональным и неустойчивым человеком. Его окружение замечает в нём признаки сумасшествия, заявил эксперт из Великобритании Александр Меркурис.
"Американцы и некоторые высокопоставленные люди на Украине считают, что Зеленский паникует и сходит с ума: он требует разрешения нанести военные удары по России, он требует разрешения атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, российскую энергетическую систему. Он ведёт себя всё более неустойчиво и эмоционально", — пояснил эксперт в своём блоге на ютуб-канале.
Меркурис добавил, что Зеленский перестал доверять не только президенту США Джо Байдену, но и, вероятно, людям из своего окружения. Вашингтон намерен договориться о замораживании конфликта до выборов американского президента, против чего радикально выступает Зеленский, отметил эксперт. По словам Меркуриса, в Киеве также возлагают "нелепые надежды" на "мирный саммит" в Швейцарии. Зеленский искренне верит, что конференция приведёт к дипломатическому прорыву.
Напомним, ранее Зеленский лично пригласил Байдена на предстоящий в Швейцарии так называемый саммит мира по Украине, который состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. Сам Киев заявляет о присутствии на этом мероприятии более 80 государств, однако многие мировые лидеры уже отказались от участия. Так поступил и лидер США, из-за чего на него сильно обиделся Зеленский. Последний назвал "не очень сильным" решение Байдена пропустить "мирную конференцию". Позднее СМИ сообщили, что Зеленский почистил окружение от чиновников, близких к администрации США.