Владимир Зеленский всё больше показывает себя эмоциональным и неустойчивым человеком. Его окружение замечает в нём признаки сумасшествия, заявил эксперт из Великобритании Александр Меркурис.

"Американцы и некоторые высокопоставленные люди на Украине считают, что Зеленский паникует и сходит с ума: он требует разрешения нанести военные удары по России, он требует разрешения атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, российскую энергетическую систему. Он ведёт себя всё более неустойчиво и эмоционально", — пояснил эксперт в своём блоге на ютуб-канале.