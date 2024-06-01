Фанаты Mellstroy устроили забег за деньгами по полю в Лондоне на финале Лиги чемпионов
Фанаты Mellstroy выбежали на поле во время финала Лиги чемпионов в Лондоне
Один из фанатов Mellstroy, который выбежал на поле во время финала Лиги чемпионов в Лондоне. Обложка © X / CR7Brasil
Фанаты треш-стримера Mellstroy выбежали на поле "Уэмбли" в футболках с его псевдонимом во время финального матча Лиги чемпионов в Лондоне. Видеозаписи с места событий распространились в социальных сетях.
Фанаты Mellstroy выбежали на поле во время финала Лиги чемпионов в Лондоне. Видео © X / EtihadSportsHD / StokeyyG2
Судя по опубликованным видео, как минимум двое поклонников блогера выбежали на поле, выполняя его челлендж. Одного из них сбил с ног полузащитник дортмундской "Боруссии" Марсель Забитцер, который в результате передал нарушителя в руки стюардов. После инцидента матч продолжился.
Сегодня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне проходит финал Лиги чемпионов, где "Реал Мадрид" столкнётся с "Боруссией". В полуфинале Лиги чемпионов дортмундцы по сумме двух матчей обыграли ПСЖ, а "Реал" выбил из розыгрыша турнира мюнхенскую "Баварию".
Напомним, стример Mellstroy ранее заявил, что готов заплатить 30 миллионов рублей тому, кто выбежит на футбольное поле в футболке с его логотипом во время финала Лиги чемпионов. Один из его фанатов не стал ждать лета и выбежал на поле во время матча Россия – Сербия, который состоялся 21 марта в Москве. За мужчиной пытались угнаться сразу несколько стюардов, но он оказался настолько прытким, что успел пробежать почти по всему полю. Такую удаль оценил даже главный тренер сборной РФ Валерий Карпин, пошутив, что хулигана можно было бы даже взять в сборную. Сообщалось, что Десятскому грозит арест до 15 суток и запрет на посещение игр до семи лет. Участник перформанса позднее извинился за свою выходку.