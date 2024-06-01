Фанаты Mellstroy устроили забег за деньгами по полю в Лондоне на финале Лиги чемпионов

Фанаты треш-стримера Mellstroy выбежали на поле "Уэмбли" в футболках с его псевдонимом во время финального матча Лиги чемпионов в Лондоне. Видеозаписи с места событий распространились в социальных сетях.

Фанаты Mellstroy выбежали на поле во время финала Лиги чемпионов в Лондоне. Видео © X / EtihadSportsHD / StokeyyG2

Судя по опубликованным видео, как минимум двое поклонников блогера выбежали на поле, выполняя его челлендж. Одного из них сбил с ног полузащитник дортмундской "Боруссии" Марсель Забитцер, который в результате передал нарушителя в руки стюардов. После инцидента матч продолжился.