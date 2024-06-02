Оплата наличными и отправления без срока доставки: СДЭК всё ещё оправляется от сильнейшей кибератаки

СДЭК всё ещё восстанавливается после крупной кибератаки: несмотря на возобновление работы, клиенты не могут даже рассчитаться за посылки привычным для многих способом. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, в большинстве российских отделений доступна оплата только наличными.

Также сотрудники не могут назвать сроки доставки посылок — ни новых, ни уже отправленных. По их словам, с опозданием, но каждый день и "по чуть-чуть" клиенты получают свои товары. По данным телеграм-канала, сроки доставки выросли примерно на 40%.