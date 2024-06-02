Оплата наличными и отправления без срока доставки: СДЭК всё ещё оправляется от сильнейшей кибератаки
СДЭК после крупной кибератаки отправляет посылки без срока доставки
СДЭК всё ещё восстанавливается после крупной кибератаки: несмотря на возобновление работы, клиенты не могут даже рассчитаться за посылки привычным для многих способом. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, в большинстве российских отделений доступна оплата только наличными.
Также сотрудники не могут назвать сроки доставки посылок — ни новых, ни уже отправленных. По их словам, с опозданием, но каждый день и "по чуть-чуть" клиенты получают свои товары. По данным телеграм-канала, сроки доставки выросли примерно на 40%.
Более того, многие из посылок, отправленных ещё до масштабного сбоя, до сих пор не дошли до адресатов. На этом фоне значительно, аж на 40 минут, выросло время ожидания ответа от службы поддержки.
Напомним, 26 мая СДЭК подвергся крупной хакерской атаке, парализовавшей работу сервиса. Лишь через три дня его частично "подняли". Ответственность взяла международная группа Head Mare, которая внедрила в системы компании вирус-шифровальщик. Тем временем в отделениях сервиса начали выдавать заказы.
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