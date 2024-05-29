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29 мая, 18:41

СДЭК начал выдавать находящиеся в ПВЗ посылки, для получения нужен паспорт

Пункты выдачи заказов сервиса доставки грузов и документов СДЭК начали выдачу отправлений, которые находятся в ПВЗ. При готовности отправления к получению клиент получит СМС и сможет забрать его, показав паспорт. На данный момент сеть СДЭК составляет более пяти тысяч ПВЗ, сообщила Life.ru пресс-служба компании.

Ранее посылку можно было получить только тем клиентам, которым СМС-уведомление пришло ещё до технического сбоя. Теперь компания планирует запустить возможность отправки и перемещения посылок, которые хранятся на складах.

"Это первый большой шаг к восстановлению обслуживания наших клиентов. Мы продолжаем работать и оставаться на связи", — заявил директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.

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Как сообщал Life.ru, 26 мая работу СДЭК парализовал масштабный сбой, из-за которого клиенты сервиса доставки не могли ни получить, ни отправить заказы. Сегодня работа сайта частично восстановлена. А накануне объявились хакеры, которые стали виновниками сбоя: они внедрили в системы вирус-шифровальщик. Юрист, кстати, объяснял, смогут ли клиенты добиться возмещения убытков.

Обложка ©

TACC / NEWS.ru / Сергей Петров

Николь Вербер
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