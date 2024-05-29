СДЭК начал выдавать находящиеся в ПВЗ посылки, для получения нужен паспорт

Пункты выдачи заказов сервиса доставки грузов и документов СДЭК начали выдачу отправлений, которые находятся в ПВЗ. При готовности отправления к получению клиент получит СМС и сможет забрать его, показав паспорт. На данный момент сеть СДЭК составляет более пяти тысяч ПВЗ, сообщила Life.ru пресс-служба компании.

Ранее посылку можно было получить только тем клиентам, которым СМС-уведомление пришло ещё до технического сбоя. Теперь компания планирует запустить возможность отправки и перемещения посылок, которые хранятся на складах.