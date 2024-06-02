Экс-президент Ахмадинежад зарегистрировался как кандидат на выборах главы Ирана

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался в качестве кандидата на выборах главы государства. Об этом пишет телерадиокомпания IRIB. Выступая в здании Министерства внутренних дел, он заявил, что все проблемы Исламской Республики решаемы.

"Я пришёл сегодня, чтобы ещё раз поприветствовать народ Ирана", — отметил политик.