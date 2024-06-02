Экс-президент Ахмадинежад зарегистрировался как кандидат на выборах главы Ирана
Махмуд Ахмадинежад. Обложка © ТАСС / Zuma
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался в качестве кандидата на выборах главы государства. Об этом пишет телерадиокомпания IRIB. Выступая в здании Министерства внутренних дел, он заявил, что все проблемы Исламской Республики решаемы.
"Я пришёл сегодня, чтобы ещё раз поприветствовать народ Ирана", — отметил политик.
Напомним, бывший президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолёта 19 мая. Воздушное судно полностью сгорело, никто не выжил. Причиной трагедии называются плохие погодные условия и технические неполадки. Согласно Конституции Исламской Республики, обязанности Раиси будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
Нового главу государства изберут 28 июня. В качестве кандидатов на пост президента уже зарегистрировались десятки человек, в том числе известные в стране политики, например экс-глава парламента Али Лариджани, мэр Тегерана Алиреза Закани и бывший депутат парламента Зохре Элахиан. В случае победы она станет первой женщиной – президентом страны.