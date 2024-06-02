"Так вкусно!" — Путин оценил вкус узбекских фруктов
Путин перед переговорами в Узбекистане поблагодарил главу Минсельхоза за фрукты
Владимир Путин в аэропорту Ташкента отвечает на вопросы журналистов по итогам визита в Узбекистан. Обложка © Kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин перед переговорами в Ташкенте выразил благодарность министру сельского хозяйства Узбекистана Иброхиму Абдурахмонову за вкусные фрукты. Соответствующее видео было показано в выпуске программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Спасибо за фрукты. Мне президент [Узбекистана Шавкат Мирзиёев] присылает. Так вкусно!" — отметил Путин перед переговорами с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в резиденции "Куксарой".
Абдурахмонов объяснил качество фруктов большой ответственностью. По его словам, у Узбекистана есть рынок в РФ, однако его необходимо расширять.
Напомним, Путин прибыл в Узбекистан 26 мая. Российский лидер вместе с коллегой Шавкатом Мирзиёевым провели переговоры в узком и расширенном форматах. В ходе беседы президент Узбекистана, в частности, указал, что товарооборот между двумя государствами увеличился на 30%. А Путин подчеркнул, что РФ инвестировала в экономику республики около десяти миллиардов долларов. Планировалось, что визит продлится лишь два дня, но затем было решено продлить его ещё на сутки. Эта поездка стала для президента РФ первой трёхдневной за последние годы.