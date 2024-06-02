Российский лидер Владимир Путин перед переговорами в Ташкенте выразил благодарность министру сельского хозяйства Узбекистана Иброхиму Абдурахмонову за вкусные фрукты. Соответствующее видео было показано в выпуске программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Спасибо за фрукты. Мне президент [Узбекистана Шавкат Мирзиёев] присылает. Так вкусно!" — отметил Путин перед переговорами с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в резиденции "Куксарой".