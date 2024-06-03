"Нет оснований": Зеленскому разрешили не обращаться в КС по поводу легитимности
Офис Зеленского заявил, что ему можно не обращаться в КС по поводу легитимности
Владимиру Зеленскому можно не обращаться в Конституционный суд Украины по поводу своей легитимности. Об этом заявила замглавы его офиса Ирина Мудрая.
"Учитывая нормы конституции, законодательство и договорённости парламентских фракций, я считаю, у президента нет оснований обращаться в Конституционный суд", — сказала Мудрая в беседе с украинскими журналистами.
Она рассказала, что осенью прошли заседания с представителями ЕС, США и Верховной рады, на которых подписали заключение о достижении согласия и взаимопонимания между парламентскими фракциями. Кроме того, по её словам, тогда было принято решение о проведении выборов после окончания военных действий.
Напомним, с 20 мая Зеленский официально никто, у него истекли полномочия президента Украины. При этом выборы в стране решили не проводить, сославшись на военное положение. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что вопрос о законности власти украинского политика будут решать правовые системы Незалежной, а для РФ это будет важно только в случае подписания соглашений. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Зеленского военной целью, однако разрешил ему подписать акт о капитуляции.
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