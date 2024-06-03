"Нет оснований": Зеленскому разрешили не обращаться в КС по поводу легитимности

Владимиру Зеленскому можно не обращаться в Конституционный суд Украины по поводу своей легитимности. Об этом заявила замглавы его офиса Ирина Мудрая.

"Учитывая нормы конституции, законодательство и договорённости парламентских фракций, я считаю, у президента нет оснований обращаться в Конституционный суд", — сказала Мудрая в беседе с украинскими журналистами.

Она рассказала, что осенью прошли заседания с представителями ЕС, США и Верховной рады, на которых подписали заключение о достижении согласия и взаимопонимания между парламентскими фракциями. Кроме того, по её словам, тогда было принято решение о проведении выборов после окончания военных действий.