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Регион
4 июня, 08:56

СМИ сообщили, что интересы Вашингтона на Украине расходятся с приоритетами Киева

NYT: В США опасаются ядерного ответа РФ на политику Запада в отношении Украины

Интересы Вашингтона и Киева в противостоянии с Россией теряют точки соприкосновения из-за возможной ядерной эскалации. Об этом сообщает The New York Times.

"В частном порядке советники американского президента Джо Байдена признают, что приоритеты США и Украины расходятся. На данный момент Киеву нечего терять", — говорится в тексте материала.

Авторы статьи отметили, что Белый дом встревожен из-за разрешения Украине атаковать американским оружием российскую территорию. Там полагают, что таким образом конфликт может заиграть новыми красками с использованием ядерного оружия.

Байден всё-таки пропустит конференцию по Украине в Швейцарии
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Ранее Джо Байден одобрил нанесение Украиной ударов по территории России американским оружием. В Вашингтоне полагают, что так ВСУ сможет атаковать российские огневые позиции, логистические центры и места дислокации солдат. И хотя в Штатах уверены, что Киев не будет нарушать данные указания по географии нанесения ударов, однако Америка готова к обсуждению расширения возможностей украинской армии в этом вопросе.

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Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Владимир Озеров
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