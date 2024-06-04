СМИ сообщили, что интересы Вашингтона на Украине расходятся с приоритетами Киева

Интересы Вашингтона и Киева в противостоянии с Россией теряют точки соприкосновения из-за возможной ядерной эскалации. Об этом сообщает The New York Times.

"В частном порядке советники американского президента Джо Байдена признают, что приоритеты США и Украины расходятся. На данный момент Киеву нечего терять", — говорится в тексте материала.