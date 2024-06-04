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4 июня, 09:26

Информация об отставке губернатора Алтайского края Томенко оказалась фейком

Виктор Томенко. Обложка © ТАСС / Александр Астафьев

Виктор Томенко. Обложка © ТАСС / Александр Астафьев

Новости об отставке губернатора Алтайского края Виктора Томенко оказались фейком. Он продолжает работать на посту и вскоре совершит рабочую поездку на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом SHOT сообщили в окружении губернатора.

Там отметили, что рабочий график политика не изменился. Он продолжает исполнять обязанности главы региона, в ближайшее время появится программа визита губернатора на форум в Петербурге. Отмечается, что ложная информация об уходе с должности Томенко появилась параллельно с заявлением об отставке главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

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Напомним, 27-й ПМЭФ пройдёт с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Участие в нём подтвердили 136 стран и территорий. В городе начали активно готовиться к проведению мероприятия. Основная тема форума: "Основа многополярности — формирование новых центров роста".

Александра Мышляева
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