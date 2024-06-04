Информация об отставке губернатора Алтайского края Томенко оказалась фейком

Новости об отставке губернатора Алтайского края Виктора Томенко оказались фейком. Он продолжает работать на посту и вскоре совершит рабочую поездку на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом SHOT сообщили в окружении губернатора.

Там отметили, что рабочий график политика не изменился. Он продолжает исполнять обязанности главы региона, в ближайшее время появится программа визита губернатора на форум в Петербурге. Отмечается, что ложная информация об уходе с должности Томенко появилась параллельно с заявлением об отставке главы Республики Алтай Олега Хорохордина.