Депутат Кирьянов: Обеление доходов блогеров может принести 300–500 млрд рублей в год

Обеление доходов блогеров может потенциально принести казне дополнительные 300–500 миллиардов рублей в год. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов. По его словам, вопросы по регулированию блогосферы регулярно поднимаются на различных площадках, и ряд законов может быть принят уже в этом году.

"Достаточно долго бытовало мнение о том, что всё, что происходит в онлайне, в онлайне остаётся. И те деньги, которые зарабатываются, они как бы неподконтрольны, государство в лице уполномоченных органов их не видит. Можно собирать сколько угодно, ничего не платить, обналичивать как угодно, использовать запрещённые для сделок в Российской Федерации криптовалюты, использовать абсолютно чёрные каналы — и за это ничего не будет. Ну, конечно, это не так", — отметил он на пресс-конференции в НСН "Схема на миллиард: чему учит дело Блиновской".