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Регион
4 июня, 14:44

Депутат Кирьянов: Обеление доходов блогеров может принести 300–500 млрд рублей в год

Обеление доходов блогеров может потенциально принести казне дополнительные 300–500 миллиардов рублей в год. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов. По его словам, вопросы по регулированию блогосферы регулярно поднимаются на различных площадках, и ряд законов может быть принят уже в этом году.

"Достаточно долго бытовало мнение о том, что всё, что происходит в онлайне, в онлайне остаётся. И те деньги, которые зарабатываются, они как бы неподконтрольны, государство в лице уполномоченных органов их не видит. Можно собирать сколько угодно, ничего не платить, обналичивать как угодно, использовать запрещённые для сделок в Российской Федерации криптовалюты, использовать абсолютно чёрные каналы — и за это ничего не будет. Ну, конечно, это не так", — отметил он на пресс-конференции в НСН "Схема на миллиард: чему учит дело Блиновской".

Парламентарий отметил, что информацию о том, что кто-либо из блогеров имеет долги перед государством, необходимо публично отражать в специальном реестре, а контролирующие органы должны в этом случае иметь право на блокировку его страницы.

"Это должно происходить во внесудебном порядке, потому что мы знаем, что суды могут идти достаточно долго", — указал Кирьянов.

Адвокат объяснил, почему блогеры могут загреметь в тюрьму даже после уплаты налогов
Адвокат объяснил, почему блогеры могут загреметь в тюрьму даже после уплаты налогов

Ранее Life.ru писал, что бывшая супруга скандального блогера Александра Шпака пережила финансовый крах и задолжала миллионы рублей российской налоговой. А блогер Портнягин обжаловал домашний арест по делу о неуплате налогов на 124 млн. После появления данных СК предприниматель записал публичное обращение из зоны СВО, пообещав, что вскоре решит все возникшие проблемы. В тот же день появились сообщения, что бизнесмен рассчитался со всеми задолженностями, но всё равно был задержан.

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Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Марина Калегина
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