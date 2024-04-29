Блогер Портнягин обжаловал домашний арест по делу о неуплате 124 млн налогов
Блогер Дмитрий "Трансформатор" Портнягин. Обложка © VK / Дмитрий Портнягин
Блогер Дмитрий Портнягин (Трансформатор) подал апелляцию на постановление суда об отправке его под домашний арест в рамках дела об отмывании денег и неуплате налогов. Об этом сказано в электронной базе Тверского суда столицы, где было принято соответствующее решение.
Жалоба Портнягина на избранную меру пресечения поступила в суд 25 апреля. Мосгорсуд рассмотрит апелляцию, однако дата заседания пока что не определена.
Напомним, что Портнягин вместе с супругой Екатериной являются фигурантами уголовного дела за уклонение от уплаты налогов, помимо того, подозреваются в отмывании денежных средств. Следствие считает, что с 2018 по 2020 год пара не выплатила более 124 миллионов рублей налогов. После появления данных СК предприниматель записал публичное обращение из зоны СВО, пообещав, что вскоре решит все возникшие проблемы. В тот же день появились сообщения, что бизнесмен рассчитался со всеми задолженностями, но всё равно был задержан. 13 апреля его привезли в подмосковный отдел Следственного комитета на допрос. 15 апреля блогера отправили под домашний арест.