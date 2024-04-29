Блогер Портнягин обжаловал домашний арест по делу о неуплате 124 млн налогов

Блогер Дмитрий Портнягин (Трансформатор) подал апелляцию на постановление суда об отправке его под домашний арест в рамках дела об отмывании денег и неуплате налогов. Об этом сказано в электронной базе Тверского суда столицы, где было принято соответствующее решение.