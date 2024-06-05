Словения официально признала независимость Палестины

Государственное собрание Словении выступило за признание Палестины суверенным государством вслед за кабмином республики. За независимость ближневосточной страны проголосовалл 52 депутата, против — никто. Об этом заявила председатель нижней палаты парламента Уршка Клакочар-Зупанчич.