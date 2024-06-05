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4 июня, 21:20

Словения официально признала независимость Палестины

Парламент Словении проголосовал за признание Палестины независимым государством

Заседание Государственного собрания Словении. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / drzavnizbor

Заседание Государственного собрания Словении. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / drzavnizbor

Государственное собрание Словении выступило за признание Палестины суверенным государством вслед за кабмином республики. За независимость ближневосточной страны проголосовалл 52 депутата, против — никто. Об этом заявила председатель нижней палаты парламента Уршка Клакочар-Зупанчич.

"Республика Словения признала Палестину как независимое и суверенное государство", — подытожила политик.

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Напомним, что первыми независимость Палестины 22 мая признали Норвегия, Испания и Ирландия. В отместку Израиль отозвал из этих стран своих послов. Датский же парламент большинством голосов отказался считать ближневосточную страну суверенной.

Илья Пушкарев
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