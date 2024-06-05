Словения официально признала независимость Палестины
Парламент Словении проголосовал за признание Палестины независимым государством
Заседание Государственного собрания Словении. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / drzavnizbor
Государственное собрание Словении выступило за признание Палестины суверенным государством вслед за кабмином республики. За независимость ближневосточной страны проголосовалл 52 депутата, против — никто. Об этом заявила председатель нижней палаты парламента Уршка Клакочар-Зупанчич.
"Республика Словения признала Палестину как независимое и суверенное государство", — подытожила политик.
Напомним, что первыми независимость Палестины 22 мая признали Норвегия, Испания и Ирландия. В отместку Израиль отозвал из этих стран своих послов. Датский же парламент большинством голосов отказался считать ближневосточную страну суверенной.