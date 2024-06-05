"Декадентский артхаус": Захарова раскритиковала законопроект США о санкциях против МУС

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), который угрожает арестом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Документ получил поддержку со стороны 247 конгрессменов. Против проголосовали 155 человек.

Авторы законопроекта предлагают применять визовые и имущественные ограничения против тех, кто хоть как-то пытается расследовать, арестовывать, задерживать или преследовать каждого из охраняемых лиц в США или союзных странах.

О принятом законопроекте в телеграм-канале высказалась и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала американскую правовую систему декадентским артхаусом, который переходит в либеральный постмодерн биполярности.