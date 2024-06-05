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4 июня, 23:30

"Декадентский артхаус": Захарова раскритиковала законопроект США о санкциях против МУС

Захарова назвала декадентским артхаусом правовую систему США

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), который угрожает арестом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Документ получил поддержку со стороны 247 конгрессменов. Против проголосовали 155 человек.

Авторы законопроекта предлагают применять визовые и имущественные ограничения против тех, кто хоть как-то пытается расследовать, арестовывать, задерживать или преследовать каждого из охраняемых лиц в США или союзных странах.

О принятом законопроекте в телеграм-канале высказалась и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала американскую правовую систему декадентским артхаусом, который переходит в либеральный постмодерн биполярности.

"Есть римское право, есть обычное право. А есть право по-американски — декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн биполярности", — заявила Захарова.


Захарова отреагировала на слова прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху
Захарова отреагировала на слова прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху

Напомним, что 20 мая прокурор суда в Гааге Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта. Он обосновал решение масштабными ударами по сектору Газа, в результате которых погибли десятки тысяч человек. Это вызвало серьёзную волну критики как в Тель-Авиве, так и в Вашингтоне. Президент США Джо Байден назвал позицию МУС возмутительной, а в Государственном департаменте заявили, что суд может преследовать Россию, но не Израиль.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Анатолий Симоненко
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