Путин: России есть что предложить Китаю в военно-технической сфере

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин проводят сейчас, а также будут и в дальнейшем проводить военные учения. Более того, глава государства подчеркнул, что нашей стране есть что предложить партнёрам из Поднебесной в военно-технической сфере.

"Мы, как вы знаете, учения проводим и будем это делать, в том числе военные учения. У нас идёт работа в сфере военно-технического взаимодействия, здесь нам есть что предложить китайским друзьям. Интерес у наших китайских друзей к совместной работе по этому направлению имеется", — сказал он на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.