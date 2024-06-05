Путин: России есть что предложить Китаю в военно-технической сфере
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин проводят сейчас, а также будут и в дальнейшем проводить военные учения. Более того, глава государства подчеркнул, что нашей стране есть что предложить партнёрам из Поднебесной в военно-технической сфере.
"Мы, как вы знаете, учения проводим и будем это делать, в том числе военные учения. У нас идёт работа в сфере военно-технического взаимодействия, здесь нам есть что предложить китайским друзьям. Интерес у наших китайских друзей к совместной работе по этому направлению имеется", — сказал он на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.
Также в ходе выступления российский лидер отметил, что отношения Москвы и Пекина основаны на глубинных интересах и не носят ситуативный характер. Примечательно, что именно в Китай Путин отправился сразу после переизбрания на пост президента. В Пекине его встретили пушечной канонадой, исполнили гимн России и "Подмосковные вечера". На следующий день он провёл переговоры, которые продлились два с половиной часа, а по их завершении было подписано соглашение о всеобъемлющем партнёрстве и стратегическом взаимодействии.
Сергей Бобылев / POOL / ТАСС