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19 мая, 03:08

В США признали незыблемость поддержки Пекином Москвы после встречи Путина и Си Цзиньпина

NYT: Встреча Путина и Си Цзиньпина показала, что Китай незыблемо поддерживает РФ

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин. © Life.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин. © Life.ru

Встреча российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продемонстрировала Западу, что Пекин незыблемо поддерживает Москву, пишет New York Times.

"Через несколько дней после возвращения из поездки в Европу, где ему читали лекции про необходимость держать Россию в узде, лидер Китая Си Цзиньпин использовал саммит с президентом Владимиром Путиным, чтобы показать Западу неудобную реальность: его поддержка Путина остаётся незыблемой", — обратил внимание автор статьи.

В материале также написано, что лидеры стран Запада не в силах отыскать хотя бы один намёк на разногласия между лидерами России и Китая. Си Цзиньпин не испугался угрозы введения санкций против банков КНР со стороны США, равно как и перспективы отдалиться от Европы, являющейся важным торговым партнёром Пекина. Стратегическое партнёрство с Россией перекрывает опасность возможных санкций, убеждены аналитики издания.

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Напомним, Путин посетил Пекин и Харбин. Эта поездка стала первой международной после инаугурации. В рамках поездки глава Кремля провёл с китайским коллегой Си Цзиньпином многочасовые официальные и неформальные переговоры. Политики обсудили украинский конфликт, построение справедливого миропорядка и укрепление отношений держав.

Анатолий Симоненко
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