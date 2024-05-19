В США признали незыблемость поддержки Пекином Москвы после встречи Путина и Си Цзиньпина

"Через несколько дней после возвращения из поездки в Европу, где ему читали лекции про необходимость держать Россию в узде, лидер Китая Си Цзиньпин использовал саммит с президентом Владимиром Путиным, чтобы показать Западу неудобную реальность: его поддержка Путина остаётся незыблемой", — обратил внимание автор статьи.

В материале также написано, что лидеры стран Запада не в силах отыскать хотя бы один намёк на разногласия между лидерами России и Китая. Си Цзиньпин не испугался угрозы введения санкций против банков КНР со стороны США, равно как и перспективы отдалиться от Европы, являющейся важным торговым партнёром Пекина. Стратегическое партнёрство с Россией перекрывает опасность возможных санкций, убеждены аналитики издания.