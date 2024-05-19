В США признали незыблемость поддержки Пекином Москвы после встречи Путина и Си Цзиньпина
NYT: Встреча Путина и Си Цзиньпина показала, что Китай незыблемо поддерживает РФ
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин. © Life.ru
Встреча российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продемонстрировала Западу, что Пекин незыблемо поддерживает Москву, пишет New York Times.
"Через несколько дней после возвращения из поездки в Европу, где ему читали лекции про необходимость держать Россию в узде, лидер Китая Си Цзиньпин использовал саммит с президентом Владимиром Путиным, чтобы показать Западу неудобную реальность: его поддержка Путина остаётся незыблемой", — обратил внимание автор статьи.
В материале также написано, что лидеры стран Запада не в силах отыскать хотя бы один намёк на разногласия между лидерами России и Китая. Си Цзиньпин не испугался угрозы введения санкций против банков КНР со стороны США, равно как и перспективы отдалиться от Европы, являющейся важным торговым партнёром Пекина. Стратегическое партнёрство с Россией перекрывает опасность возможных санкций, убеждены аналитики издания.
Напомним, Путин посетил Пекин и Харбин. Эта поездка стала первой международной после инаугурации. В рамках поездки глава Кремля провёл с китайским коллегой Си Цзиньпином многочасовые официальные и неформальные переговоры. Политики обсудили украинский конфликт, построение справедливого миропорядка и укрепление отношений держав.