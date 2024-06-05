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Регион
5 июня, 19:23

Путин: Россия ценит, что Южная Корея не поставляет вооружение Киеву

Москва ценит тот факт, что Сеул не осуществляет прямые поставки оружия и техники киевскому режиму. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

"Так же, как в отношении Италии, могу сказать, что мы видим, что какого-то русофобского настроя в работе руководства Республики Корея не наблюдается. Нет и прямых поставок каких-то вооружений в зону конфликта. Мы это высоко ценим", — указал российский лидер.

Как добавил президент, Москва прекрасно видит, что происходят всякие заходы, приобретение американскими компаниями вооружений, чтобы направлять их в зону СВО.

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Напомним, ещё в прошлом году власти Южной Кореи решили не предоставлять оружие Украине. Президент страны не исключил такого исхода, но указал, что он возможен лишь в случае, если возникнет серьёзная угроза мирному населению Незалежной. Позже глава страны неожиданно прибыл на Украину с необъявленным визитом. А в феврале 2024-го Россия и Южная Корея обменялись мнениями по поводу конфликта.

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Shutterstock / FOTODOM / Flying Camera

Николь Вербер
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