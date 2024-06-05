Путин: Россия ценит, что Южная Корея не поставляет вооружение Киеву

Москва ценит тот факт, что Сеул не осуществляет прямые поставки оружия и техники киевскому режиму. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

"Так же, как в отношении Италии, могу сказать, что мы видим, что какого-то русофобского настроя в работе руководства Республики Корея не наблюдается. Нет и прямых поставок каких-то вооружений в зону конфликта. Мы это высоко ценим", — указал российский лидер.