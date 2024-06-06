Американский ветеран умер по пути на праздничную церемонию в Нормандии
News 10 NBC: Ветеран США Персикитти умер по пути на юбилей высадки в Нормандии
Американский ветеран Второй мировой войны Роберт Персикитти умер по пути на праздник во Франции, посвящённый годовщине высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает телеканал News 10 NBC.
"Роберт Персикитти, 102-летний ветеран Второй мировой войны, умер утром в пятницу, 31 мая, в поездке на мероприятие по случаю 80-летней годовщины высадки союзников в Нормандии", — указано в сообщении.
По сведениям телеканала, ветеран и его помощник прилетели в Германию, откуда на корабле отправились во французскую Нормандию. Пожилой мужчина почувствовал себя плохо на борту, его госпитализировали на вертолёте обратно в Германию, где он позднее и скончался.
Уточняется, что Персикитти в годы Второй мировой войны служил радистом на Тихоокеанском флоте ВС США, участвовал в боевых действиях против Японии и лично видел, как американцы подняли флаг на острове Иводзима в Стране восходящего солнца. В 2020 году участника войны включили в зал славы ветеранов американского штата Нью-Йорк.
Напомним, ранее организаторы праздничного мероприятия сообщили, что пригласили на торжество 6 июня 2024 года российскую делегацию. Однако в её состав не вошёл президент РФ Владимир Путин. При этом в российское посольство и МИД страны приглашений на церемонию не присылали. Позже Париж заявил, что от присутствия представителей России решили отказаться. В Кремле отметили, что поездка российской делегации на церемонию даже не обсуждалась.
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