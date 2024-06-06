Американский ветеран умер по пути на праздничную церемонию в Нормандии

Американский ветеран Второй мировой войны Роберт Персикитти умер по пути на праздник во Франции, посвящённый годовщине высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает телеканал News 10 NBC.

"Роберт Персикитти, 102-летний ветеран Второй мировой войны, умер утром в пятницу, 31 мая, в поездке на мероприятие по случаю 80-летней годовщины высадки союзников в Нормандии", — указано в сообщении.

По сведениям телеканала, ветеран и его помощник прилетели в Германию, откуда на корабле отправились во французскую Нормандию. Пожилой мужчина почувствовал себя плохо на борту, его госпитализировали на вертолёте обратно в Германию, где он позднее и скончался.