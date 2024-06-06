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6 июня, 14:36

"Борьба против мерзости": Малофеев оценил планы Грузии по запрету пропаганды ЛГБТ*

Основатель "Царьграда" Малофеев: Грузия прекращает поклоняться "западному Содому"

Основатель "Царьграда" Константин Малофеев прокомментировал новый законопроект о запрете однополых браков и пропаганды ЛГБТ*, внесённый в Парламент Грузии. По его мнению, данная инициатива свидетельствует о том, что Тбилиси постепенно прекращает поклоняться "коллективному западному Содому".

"Очень тонко и мудро в Грузии хотят установить новый государственный праздник — День святости семьи, празднование которого предложено на 17 мая. На ту самую дату, которую глобальные извращенцы навязывают всему миру как "День борьбы против гомофобии и трансфобии", — отметил Малофеев, его слова приводит "Царьград".

Он также выразил надежду, что грузинские политические элиты не испугаются и наконец покончат "с этой мерзостью".

Политолог предположил, почему Грузия идёт наперекор Западу, выступая против ЛГБТ*
Политолог предположил, почему Грузия идёт наперекор Западу, выступая против ЛГБТ*

Напомним, ранее в Грузии вступил в силу закон об иноагентах. Он привёл не только к бурным обсуждениям, но и к потасовкам в парламенте, а также к народным волнениям в столице страны Тбилиси. Президент Грузии Саломе Зурабишвили даже накладывала на него вето в тот же день, однако парламент его преодолел. Стоит отметить, что львиную долю возмущения по поводу закона выражали именно страны Запада, в Соединённых Штатах даже заявили, что пересматривают отношения с Грузией. А 4 июня стало известно, что правящая партия "Грузинская мечта — демократическая Грузия" представила пакет поправок, запрещающих однополые браки и смену пола, а также пропаганду ЛГБТ*.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Обложка ©

ТАСС / А. Белкин / Бизнес online

Наталья Исакова
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