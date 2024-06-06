"Борьба против мерзости": Малофеев оценил планы Грузии по запрету пропаганды ЛГБТ*

Основатель "Царьграда" Константин Малофеев прокомментировал новый законопроект о запрете однополых браков и пропаганды ЛГБТ*, внесённый в Парламент Грузии. По его мнению, данная инициатива свидетельствует о том, что Тбилиси постепенно прекращает поклоняться "коллективному западному Содому".

"Очень тонко и мудро в Грузии хотят установить новый государственный праздник — День святости семьи, празднование которого предложено на 17 мая. На ту самую дату, которую глобальные извращенцы навязывают всему миру как "День борьбы против гомофобии и трансфобии", — отметил Малофеев, его слова приводит "Царьград".

Он также выразил надежду, что грузинские политические элиты не испугаются и наконец покончат "с этой мерзостью".