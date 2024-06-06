"Так и осталась рукожопая": Милонов порадовался аресту ведьмы Полынь
Депутат Милонов назвал арест ведьмы Полынь спасением для людей
Виталий Милонов, Алёна Полынь. Обложка © ТАСС / Анна Исакова, Владимир Гердо
Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал спасением доверчивых людей арест руководителя оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Алёны Полынь (настоящее имя Елена Суликова). Парламентарий отметил, что готов её пожалеть, когда она получит по заслугам.
"Сейчас мне больше жалко тех пострадавших людей, которые к ней обратились. Она же жила за счёт обмана. Она ничего делать не умеет. Она неудавшаяся ученица техникума — как была, так и осталась рукожопая, ничего в жизни не умеющая. Единственный источник её заработка — это обман и ложь. А я ей желаю: "Умри с миром", как говорил миледи Винтер тот благородный мушкетёр", — сказал Милонов в беседе с "Газетой.ru".
Депутат добавил, что Полынь взывала к инфернальным силам, а получила по заслугам от вполне реальных. По словам Милонова, она сама себя изобличила и помогла полиции собрать доказательную базу. В глазах народного избранника Полынь была и остаётся мошенницей.
Ранее ведьма заявила, что на Милонова навели порчу. Впрочем, сам депутат в это не верит.
"В её глазах, наверное, есть порча. Видите, я православный человек, на меня вся эта белиберда не распространяется. Поэтому хочу сказать тем, кто прислушивался к Полыни этой: не рой другому яму, сам в неё попадёшь", — заключил Милонов.
Напомним, о задержании известной участницы "Битвы экстрасенсов" Алёны Полынь стало известно 4 июня. Она обвиняется в распространении экстремистских материалов и оскорблении чувств верующих. В 2015 году 43-летняя женщина организовала ковен, который получил название "Империя сильнейших ведьм". На курсах Полынь рассказывает ученицам, как обратить магию себе на пользу, и ведёт занятия по защите от тёмных искусств.
В суде Полынь частично признала вину, а защита показала документы, согласно которым ведьма якобы не может находиться в СИЗО. По данным Life.ru, во время заседания женщина билась головой о клетку и упала в обморок — медики вынесли её из здания на носилках. Суд заключил её под стражу.