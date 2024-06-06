"Так и осталась рукожопая": Милонов порадовался аресту ведьмы Полынь

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал спасением доверчивых людей арест руководителя оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Алёны Полынь (настоящее имя Елена Суликова). Парламентарий отметил, что готов её пожалеть, когда она получит по заслугам.

"Сейчас мне больше жалко тех пострадавших людей, которые к ней обратились. Она же жила за счёт обмана. Она ничего делать не умеет. Она неудавшаяся ученица техникума — как была, так и осталась рукожопая, ничего в жизни не умеющая. Единственный источник её заработка — это обман и ложь. А я ей желаю: "Умри с миром", как говорил миледи Винтер тот благородный мушкетёр", — сказал Милонов в беседе с "Газетой.ru".

Депутат добавил, что Полынь взывала к инфернальным силам, а получила по заслугам от вполне реальных. По словам Милонова, она сама себя изобличила и помогла полиции собрать доказательную базу. В глазах народного избранника Полынь была и остаётся мошенницей.

Ранее ведьма заявила, что на Милонова навели порчу. Впрочем, сам депутат в это не верит.