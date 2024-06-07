Белый дом раскрыл дату встречи Байдена и Зеленского
Белый дом: Встреча Зеленского и Байдена пройдёт 7 июня во Франции
Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Американский лидер Джо Байден в пятницу проведёт переговоры с Владимиром Зеленским. Анонсированная ранее встреча состоится в Париже.
По информации Белого дома, президент США и глава киевского режима встретятся в парижском четырёхзвёздочном отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel. Других деталей предстоящих переговоров пресс-служба американского лидера не привела.
Напомним, что предыдущая встреча Байдена и Зеленского прошла в декабре прошлого года. Тогда рейтинг американского лидера рухнул и установил новый антирекорд. Следующее рандеву должно было состояться на "мирном саммите" по Украине в Швейцарии, но президент США отказался от участия в конференции, чем сильно опечалил бывшего комика.