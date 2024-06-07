Белый дом раскрыл дату встречи Байдена и Зеленского

Американский лидер Джо Байден в пятницу проведёт переговоры с Владимиром Зеленским. Анонсированная ранее встреча состоится в Париже.

По информации Белого дома, президент США и глава киевского режима встретятся в парижском четырёхзвёздочном отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel. Других деталей предстоящих переговоров пресс-служба американского лидера не привела.