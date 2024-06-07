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6 июня, 23:02

Белый дом раскрыл дату встречи Байдена и Зеленского

Белый дом: Встреча Зеленского и Байдена пройдёт 7 июня во Франции

Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Американский лидер Джо Байден в пятницу проведёт переговоры с Владимиром Зеленским. Анонсированная ранее встреча состоится в Париже.

По информации Белого дома, президент США и глава киевского режима встретятся в парижском четырёхзвёздочном отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel. Других деталей предстоящих переговоров пресс-служба американского лидера не привела.

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Напомним, что предыдущая встреча Байдена и Зеленского прошла в декабре прошлого года. Тогда рейтинг американского лидера рухнул и установил новый антирекорд. Следующее рандеву должно было состояться на "мирном саммите" по Украине в Швейцарии, но президент США отказался от участия в конференции, чем сильно опечалил бывшего комика.

Оксана Попова
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