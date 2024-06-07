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7 июня, 09:00

Песков: Такер Карлсон не был кандидатом в модераторы пленарной сессии ПМЭФ

Журналист Такер Карлсон. Обложка © ТАСС / Zuma

Журналист Такер Карлсон. Обложка © ТАСС / Zuma

Журналист из США Такер Карлсон не рассматривался в качестве кандидата в модераторы пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Нет", — ёмко ответил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, рассматривался ли Карлсон в качестве модератора сессии.

Напомним, 27-й ПМЭФ стартовал 5 июня в Санкт-Петербурге и продлится до 8 июня. Участие в нём подтвердили 136 стран. Основная тема форума: "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Глава государства Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ уже сегодня, 7 июня. В Кремле позднее назвали модератора этого мероприятия, его имя сохранялось в секрете.

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Александр Юнашев
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