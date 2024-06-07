Песков: Такер Карлсон не был кандидатом в модераторы пленарной сессии ПМЭФ

Журналист из США Такер Карлсон не рассматривался в качестве кандидата в модераторы пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.