Песков: Такер Карлсон не был кандидатом в модераторы пленарной сессии ПМЭФ
Журналист Такер Карлсон. Обложка © ТАСС / Zuma
Журналист из США Такер Карлсон не рассматривался в качестве кандидата в модераторы пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
"Нет", — ёмко ответил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, рассматривался ли Карлсон в качестве модератора сессии.
Напомним, 27-й ПМЭФ стартовал 5 июня в Санкт-Петербурге и продлится до 8 июня. Участие в нём подтвердили 136 стран. Основная тема форума: "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Глава государства Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ уже сегодня, 7 июня. В Кремле позднее назвали модератора этого мероприятия, его имя сохранялось в секрете.