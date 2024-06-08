Спасатели достали из-под завалов дома в Луганске кота и передали его хозяину
Спасатели нашли живого кота на руинах подъезда многоквартирного дома в Луганске, сообщили в пресс-службе МЧС России. Он находился в одной из разрушенных квартир. Момент воссоединения питомца с хозяином попал на видео.
Спасатели достали из-под завалов дома в Луганске кошку и передали её хозяину. Видео © Telegram / МЧС России
Напомним, 7 июня ВСУ нанесли мощный ракетный удар по Луганску, для которого использовалось порядка пяти американских ракет ATACMS. В результате был разрушен целый подъезд многоквартирного дома. На данный момент известно о шести погибших и 60 пострадавших. Двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Telegram / МЧС России