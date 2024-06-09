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9 июня, 07:26

Из-под завалов разрушенного дома в Луганске спасены семь человек

МЧС: Работы на месте обрушения дома в Луганске завершены, спасены семь человек

Спасательные работы в Луганске, где от удара украинского снаряда обрушился подъезд жилого дома, завершены. Обложка © Telegram / МЧС России

Спасательные работы в Луганске, где от удара украинского снаряда обрушился подъезд жилого дома, завершены. Обложка © Telegram / МЧС России

Спасательные работы в Луганске, где от удара украинского снаряда обрушился подъезд жилого дома, завершены. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, из-под завалов спасено семь человек.

"В Луганске завершены аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли семь человек. На месте работали 68 специалистов и 10 единиц техники", говорится в публикации.

Спасатели достали из-под завалов дома в Луганске кота и передали его хозяину
Спасатели достали из-под завалов дома в Луганске кота и передали его хозяину

Напомним, что 7 июня украинская армия нанесла мощный удар по Луганску с применением пяти американских ATACMS. От попадания обрушился подъезд многоквартирного дома. Пока что есть информация о шести жертвах атаки и 60 пострадавших, состояние двоих оценивается как крайне тяжёлое.

Юрий Лысенко
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