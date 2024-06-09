Из-под завалов разрушенного дома в Луганске спасены семь человек
МЧС: Работы на месте обрушения дома в Луганске завершены, спасены семь человек
Спасательные работы в Луганске, где от удара украинского снаряда обрушился подъезд жилого дома, завершены. Обложка © Telegram / МЧС России
Спасательные работы в Луганске, где от удара украинского снаряда обрушился подъезд жилого дома, завершены. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, из-под завалов спасено семь человек.
"В Луганске завершены аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли семь человек. На месте работали 68 специалистов и 10 единиц техники", — говорится в публикации.
Напомним, что 7 июня украинская армия нанесла мощный удар по Луганску с применением пяти американских ATACMS. От попадания обрушился подъезд многоквартирного дома. Пока что есть информация о шести жертвах атаки и 60 пострадавших, состояние двоих оценивается как крайне тяжёлое.