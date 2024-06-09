Салливан заявил, что Киев уже пользуется "правом" бить по РФ оружием США
Киев уже пользуется "правом" бить по РФ оружием США. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Украинская армия уже начала реализовывать своё право бить по российской территории американским оружием. Об этом сказал телеканалу CBS советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Просто не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через эту границу, бить по российским орудиям и огневым позициям, стреляющим по украинцам. Поэтому президент это разрешил. Украинцы применили это разрешение на поле боя", — поделился он.
Напомним, в конце мая Украина получила от президента США Джо Байдена тайное разрешение на удары по России оружием США. Позже эту информацию подтвердили в Киеве. Глава Госдепа Энтони Блинкен допустил, что дальность ударов ВСУ по территории РФ будет расти. Также стало известно, что Белый дом разрешит Киеву использовать для ударов ракетные комплексы HIMARS. Оружие будут применять для нанесения ударов в Харьковской области.