Салливан заявил, что Киев уже пользуется "правом" бить по РФ оружием США

Украинская армия уже начала реализовывать своё право бить по российской территории американским оружием. Об этом сказал телеканалу CBS советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Просто не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через эту границу, бить по российским орудиям и огневым позициям, стреляющим по украинцам. Поэтому президент это разрешил. Украинцы применили это разрешение на поле боя", — поделился он.