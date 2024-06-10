ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 09:54

В Кремле не жалеют о встрече Путина с журналистами из недружественных стран

Песков не счёл встречу Путина со СМИ из недружественных стран поводом для сожалений

В Кремле заявили, что не сожалеют о приглашении представителей СМИ из недружественных стран на встречу с президентом России Владимиром Путиным в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил журналистам в понедельник, 10 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также не согласился с мнением о том, что российскому лидеру не следовало вести диалог с представителями СМИ, которые могли исказить услышанное на встрече с ним.

"Нет, в Кремле нет ни сожалений, ни разочарований", — сказал Песков.

"Это и есть свобода слова?": Путин указал на борьбу Запада с российскими журналистами
"Это и есть свобода слова?": Путин указал на борьбу Запада с российскими журналистами

Напомним, что вечером 5 июня Владимир Путин провёл большую встречу с иностранными журналистами. В ходе беседы с ними президент России возмутился по поводу претензий Европы к Ирану из-за ядерной сделки, провёл Зеленскому ликбез по законам Украины, опроверг угрозы западным лидерам после их решения поставлять Киеву вооружение и счёл утверждения о "планах" России атаковать НАТО чушью и собачьим бредом.

Обложка ©

Life.ru

Марина Калегина
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Журналисты
  • ПМЭФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров