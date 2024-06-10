В Кремле не жалеют о встрече Путина с журналистами из недружественных стран

В Кремле заявили, что не сожалеют о приглашении представителей СМИ из недружественных стран на встречу с президентом России Владимиром Путиным в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил журналистам в понедельник, 10 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также не согласился с мнением о том, что российскому лидеру не следовало вести диалог с представителями СМИ, которые могли исказить услышанное на встрече с ним.