В Кремле не жалеют о встрече Путина с журналистами из недружественных стран
Песков не счёл встречу Путина со СМИ из недружественных стран поводом для сожалений
В Кремле заявили, что не сожалеют о приглашении представителей СМИ из недружественных стран на встречу с президентом России Владимиром Путиным в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил журналистам в понедельник, 10 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он также не согласился с мнением о том, что российскому лидеру не следовало вести диалог с представителями СМИ, которые могли исказить услышанное на встрече с ним.
"Нет, в Кремле нет ни сожалений, ни разочарований", — сказал Песков.
Напомним, что вечером 5 июня Владимир Путин провёл большую встречу с иностранными журналистами. В ходе беседы с ними президент России возмутился по поводу претензий Европы к Ирану из-за ядерной сделки, провёл Зеленскому ликбез по законам Украины, опроверг угрозы западным лидерам после их решения поставлять Киеву вооружение и счёл утверждения о "планах" России атаковать НАТО чушью и собачьим бредом.
Life.ru