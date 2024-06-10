Северному морскому пути могут присвоить имя Чилингарова
Глава ЛДПР Слуцкий предложил присвоить Северному морскому пути имя Чилингарова
Артур Чилингаров. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Северный морской путь должен быть назван в честь великого полярного исследователя и депутата Артура Чилингарова. С такой инициативой обратился к президенту РФ Владимиру Путину председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом "Газете.ru" сообщили в пресс-службе партии.
"Артур Николаевич Чилингаров — человек-эпоха в исследовании Русского Севера. Обратился к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с предложением присвоить Севморпути имя великого исследователя Арктики Артура Чилингарова", — также сказано в телеграм-канале политика.
Слуцкий подчеркнул, что учёный всегда понимал стратегическую и экономическую важность Севморпути. По его словам, именно на трудах Чилингарова базируется всё последующее изучение Арктики, он стал настоящей легендой и героем России.
Напомним, Артур Чилингаров умер 1 июня после продолжительной болезни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования его родным и близким и отметил, что полярник — легенда. В Кремле добавили, что российского лидера и исследователя связывала многолетняя дружба. Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище.