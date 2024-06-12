"Значимый день для всей страны": На Красной площади отгремел концерт в честь Дня России

В Москве на Красной площади прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню России. Тысячи зрителей собрались в центре столицы, чтобы услышать новые песни и хором спеть любимые хиты.

На Красной площади в Москве прошёл концерт в честь Дня России. Видео © Life.ru / SHOT

SHAMAN, Полина Гагарина, Николай Басков, Олег Газманов, Сергей Лазарев, Ирина Аллегрова, Григорий Лепс — не меньше дюжины артистов выступили на Красной площади, которых зрители встретили бурными аплодисментами. На сцене звучали как современные хиты — "Я русский", так и знакомые всем песни, например "Я люблю тебя, жизнь". А в завершение концерта все артисты исполнили гимн России.



"Значимый день для всей страны, и мы решили сегодня всей семьёй сюда прийти и отметить", — поделилась впечатлениями в беседе с Life.ru одна из зрительниц концерта.