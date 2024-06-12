"Значимый день для всей страны": На Красной площади отгремел концерт в честь Дня России
На Красной площади в Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России
В Москве на Красной площади прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню России. Тысячи зрителей собрались в центре столицы, чтобы услышать новые песни и хором спеть любимые хиты.
На Красной площади в Москве прошёл концерт в честь Дня России. Видео © Life.ru / SHOT
SHAMAN, Полина Гагарина, Николай Басков, Олег Газманов, Сергей Лазарев, Ирина Аллегрова, Григорий Лепс — не меньше дюжины артистов выступили на Красной площади, которых зрители встретили бурными аплодисментами. На сцене звучали как современные хиты — "Я русский", так и знакомые всем песни, например "Я люблю тебя, жизнь". А в завершение концерта все артисты исполнили гимн России.
"Значимый день для всей страны, и мы решили сегодня всей семьёй сюда прийти и отметить", — поделилась впечатлениями в беседе с Life.ru одна из зрительниц концерта.
"Это возможность объединиться со всеми жителями страны, вместе отпраздновать это событие. Очень здорово и приятно, что удалось здесь оказаться", — добавила другая.
Как сообщал Life.ru, соотечественники сегодня активно отпраздновали День России. В частности, в Великом Новгороде свыше 400 человек исполнили гимн страны на Рюриковом городище, а на Поклонной горе в Москве прошла торжественная церемония подъёма российского триколора. Торжественные мероприятия проходят и на выставке "Россия". А в Кремле сегодня вручили госнаграды и премии.
Кадр из видео Life.ru