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13 июня, 07:55

Больше ста человек пострадали во время столкновений у здания парламента Армении

Пресс-служба Минздрава Армении сообщила, что 101 человек пострадал в ходе массовых протестов у здания парламента республики в Ереване. Среди пострадавших есть как сами участники акции, так и полицейские.

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Вечером в среду, 13 июня, полиция начала использовать шумовые гранаты против оппозиционных активистов. Они требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Массовые протесты с требованием отправить Пашиняна в отставку регулярно вспыхивают в Ереване после старта процесса делимитации границы с Азербайджаном. Новым премьером оппозиция требует назначить архиепископа Баграта Галстаняна. Глава кабмина пытался умерить пыл сограждан с помощью видеообращения, но результат оказался околонулевым.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gevorg Simonyan

Марина Калегина
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