В Кремле отреагировали на слова Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ

Россия продолжит работу с Арменией и надеется на продолжение партнёрских и союзнических отношений. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова армянского премьера Никола Пашиняна о том, что выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станет "следующим шагом".

"Наши приоритеты хорошо понятны, мы последовательно их отстаиваем, и также эти приоритеты в области коллективной безопасности разделяют с нами страны ОДКБ. Что касается Армении, мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию и надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнёрских и союзнических отношений", — подчеркнул Песков.