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13 июня, 10:05

В Кремле отреагировали на слова Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ

Песков: РФ надеется на продолжение союзнических отношений с Арменией

Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин / ТАСС

Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин / ТАСС

Россия продолжит работу с Арменией и надеется на продолжение партнёрских и союзнических отношений. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова армянского премьера Никола Пашиняна о том, что выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станет "следующим шагом".

"Наши приоритеты хорошо понятны, мы последовательно их отстаиваем, и также эти приоритеты в области коллективной безопасности разделяют с нами страны ОДКБ. Что касается Армении, мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию и надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнёрских и союзнических отношений", подчеркнул Песков.

Песков прокомментировал Life.ru слова Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ. Видео © Life.ru с

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Напомним, ранее Пашинян уже заявлял, что Армения выйдет из ОДКБ, когда власти сочтут это необходимым. При этом он назвал объединение "союзом-пузырём", члены которого якобы не только не выполнили свои договорные обязательства, но и вместе с Баку планировали войну против Еревана. Как сообщал Life.ru, в начале мая Армения объявила о своём решении не принимать участия в финансировании ОДКБ в 2024 году. Однако позже стало известно, что у Еревана остались финансовые обязательства перед объединением.

Александр Юнашев
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