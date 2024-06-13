В Кремле отреагировали на слова Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ
Песков: РФ надеется на продолжение союзнических отношений с Арменией
Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин / ТАСС
Россия продолжит работу с Арменией и надеется на продолжение партнёрских и союзнических отношений. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова армянского премьера Никола Пашиняна о том, что выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станет "следующим шагом".
"Наши приоритеты хорошо понятны, мы последовательно их отстаиваем, и также эти приоритеты в области коллективной безопасности разделяют с нами страны ОДКБ. Что касается Армении, мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию и надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнёрских и союзнических отношений", — подчеркнул Песков.
Песков прокомментировал Life.ru слова Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ. Видео © Life.ru с
Напомним, ранее Пашинян уже заявлял, что Армения выйдет из ОДКБ, когда власти сочтут это необходимым. При этом он назвал объединение "союзом-пузырём", члены которого якобы не только не выполнили свои договорные обязательства, но и вместе с Баку планировали войну против Еревана. Как сообщал Life.ru, в начале мая Армения объявила о своём решении не принимать участия в финансировании ОДКБ в 2024 году. Однако позже стало известно, что у Еревана остались финансовые обязательства перед объединением.