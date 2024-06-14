"Вопрос в том, как его расценят?": В Госдуме рассказали о сигнале Путина Европе
Депутат Чепа: Путин послал Европе сигнал о сотрудничестве и взаимодействии
Россия никогда не скрывала намерения по взаимодействию с любыми странами, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу, 14 июня, в МИД, послал Европе сигнал о сотрудничестве и взаимодействии.
"Сегодня Путин только подчеркнул то, о чём всегда говорили. Конечно, то, что он подчеркнул нашу готовность, — важный шаг. Это сигнал, но вопрос в том, как его расценят?" — задался вопросом парламентарий в беседе с "Лентой.ру".
Чепа указал на то, что европейские политики неоднократно игнорировали сигналы Москвы. При этом парламентарий подчеркнул, что сейчас Россия остаётся верной идее о сотрудничестве с Европой, но при условии соблюдения интересов обеих сторон.
Ранее в ходе выступления в МИД Путин заявил, что Европа должна построить хорошие отношения с Россией, если она хочет оставаться одним из центров мирового развития. Президент также подчеркнул, что самая большая угроза Старому Свету исходит от США, которые сдвигают европейцев на обочину мирового развития во всех сферах. Кроме того, Путин назвал бредом предположения западных политиков о том, что Москва якобы собирается напасть на Европу.
Life.ru / Павел Баранов