"Вопрос в том, как его расценят?": В Госдуме рассказали о сигнале Путина Европе

Россия никогда не скрывала намерения по взаимодействию с любыми странами, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу, 14 июня, в МИД, послал Европе сигнал о сотрудничестве и взаимодействии.

"Сегодня Путин только подчеркнул то, о чём всегда говорили. Конечно, то, что он подчеркнул нашу готовность, — важный шаг. Это сигнал, но вопрос в том, как его расценят?" — задался вопросом парламентарий в беседе с "Лентой.ру".