"Звериное чувство": Основатель Quest Pistols рассказал об истинном отношении Киева к жителям Донбасса в 2014-м

"Относились люди в Киеве к людям из Донбасса как к людям третьего сорта. Это всегда было. Помню, как мои знакомые переезжали в 2014 году из Донбасса в Киев и не могли найти квартиру себе, чтобы арендовать. Люди не сдавали. Киевляне не сдавали квартиры людям, которые приезжали из Донбасса", — пояснил продюсер в беседе с RT.