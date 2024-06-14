"Звериное чувство": Основатель Quest Pistols рассказал об истинном отношении Киева к жителям Донбасса в 2014-м
Продюсер Бардаш: Киев в 2014 году относился к жителям Донбасса как к людям третьего сорта
В 2014 году Киев считал жителей Донбасса "людьми третьего сорта". Об этом рассказал музыкальный продюсер групп "Грибы", "Нервы" и Quest Pistols Юрий Бардаш, которому Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения.
"Относились люди в Киеве к людям из Донбасса как к людям третьего сорта. Это всегда было. Помню, как мои знакомые переезжали в 2014 году из Донбасса в Киев и не могли найти квартиру себе, чтобы арендовать. Люди не сдавали. Киевляне не сдавали квартиры людям, которые приезжали из Донбасса", — пояснил продюсер в беседе с RT.
Бардаш уточнил, что подобные истории происходили регулярно. "Люди в Донбассе какие-то сепаратисты", — таков был, по его словам, общий информационный фон в Киеве. В украинском обществе "звериное чувство" уже пробудилось к моменту начала карательной операции Киева в Донбассе, подытожил Бардаш.
Напомним, в 2022 году Бардаш подверг критике Владимира Зеленского за его политику в отношении Донбасса. После этого продюсер перебрался в Грузию. Затем он получил сообщение, что некто на Украине заказал его похищение, и переехал в Россию. Позже Бардаш получил российский паспорт. А в мае СБУ заочно предъявила ему обвинения за призыв взять Киев и Харьков.
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