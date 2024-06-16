Духовное управление мусульман РФ осудило захват заложников в ростовском СИЗО
Муфтий Мухетдинов: Действия террористов в ростовском СИЗО не связаны с исламом
Территория рядом с ростовским СИЗО. Обложка © Life.ru
Не следует пытаться связать с исламом действия преступников, захвативших заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону. Мусульмане решительно осуждают преступление, заявил первый зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Дамир Мухетдинов.
"Духовное управление мусульман РФ категорически осуждает эту попытку теракта и отвергает любые потуги приписать действия преступников ценностям и целям ислама", — приводятся его слова в телеграм-канале ДУМ РФ.
Мухетдинов напомнил, что мусульмане сегодня отмечают Курбан-байрам, поэтому совершённое преступление могло быть "организовано недругами России специально для подрыва межрелигиозного и межнационального согласия". Муфтий призвал россиян не поддаваться на провокации и не идти на поводу тех, кто пытается очернить ислам. Он выразил уверенность, что враги нашей страны не смогут вбить клин раздора в обществе и ввергнуть Россию в хаос.
Напомним, о захвате двух сотрудников ростовского СИЗО-1 стало известно сегодня утром. Их взяли шестеро заключённых, которые ранее уже были судимы по террористическим статьям. Они требовали предоставить им машину, "зелёный коридор" и возможность улететь из страны. После переговоров силовики начали штурм здания изолятора. Все шестеро преступников ликвидированы. Захваченные работники изолятора получили незначительные травмы.