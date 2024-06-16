Духовное управление мусульман РФ осудило захват заложников в ростовском СИЗО

Мухетдинов напомнил, что мусульмане сегодня отмечают Курбан-байрам, поэтому совершённое преступление могло быть "организовано недругами России специально для подрыва межрелигиозного и межнационального согласия". Муфтий призвал россиян не поддаваться на провокации и не идти на поводу тех, кто пытается очернить ислам. Он выразил уверенность, что враги нашей страны не смогут вбить клин раздора в обществе и ввергнуть Россию в хаос.