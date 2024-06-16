ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Данию предупредили об уничтожении F-16 в случае их отправки на Украину

Депутат Шеремет: Обещанные Данией Киеву истребители F-16 станут целью для ВС РФ

16 июня, 14:28
Украина будет размещать F-16 в других странах. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украина будет размещать F-16 в других странах. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Россия расценит любые поставки Украине оружия как финансирование терроризма, в том числе если речь идёт об истребителях F-16, обещанных Киеву Данией. Эти самолёты станут приоритетной целью для Российской армии. Об этом рассказал ТАСС член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

"Любые недружественные поставки летального оружия киевскому режиму будут расцениваться нашей страной как прямое спонсирование терроризма, убивающего мирных граждан и уничтожающего гражданскую инфраструктуру", пояснил он.

Депутат заверил, что F-16 будут уничтожены ещё на этапе передачи, а также под удар попадут аэродромы их базирования. Шеремет добавил, что обещанные Данией самолёты никак не повлияют на исход спецоперации, Украину ждёт поражение.

Глава МИД Дании: Копенгаген разрешит Киеву использовать F-16 для ударов по РФ
Глава МИД Дании: Копенгаген разрешит Киеву использовать F-16 для ударов по РФ

Ранее командующий ВВС Украины Сергей Голубцов заявил, что Украина намерена держать американские истребители F-16 не на своей территории, чтобы они не стали мишенями для российских военных. Наша страна предупредила, что они будут уничтожаться ВС РФ с особой тщательностью. А за первый сбитый самолёт уже объявлена награда — 15 миллионов рублей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!