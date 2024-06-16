Данию предупредили об уничтожении F-16 в случае их отправки на Украину
Депутат Шеремет: Обещанные Данией Киеву истребители F-16 станут целью для ВС РФ
Украина будет размещать F-16 в других странах. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Россия расценит любые поставки Украине оружия как финансирование терроризма, в том числе если речь идёт об истребителях F-16, обещанных Киеву Данией. Эти самолёты станут приоритетной целью для Российской армии. Об этом рассказал ТАСС член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.
"Любые недружественные поставки летального оружия киевскому режиму будут расцениваться нашей страной как прямое спонсирование терроризма, убивающего мирных граждан и уничтожающего гражданскую инфраструктуру", — пояснил он.
Депутат заверил, что F-16 будут уничтожены ещё на этапе передачи, а также под удар попадут аэродромы их базирования. Шеремет добавил, что обещанные Данией самолёты никак не повлияют на исход спецоперации, Украину ждёт поражение.
Ранее командующий ВВС Украины Сергей Голубцов заявил, что Украина намерена держать американские истребители F-16 не на своей территории, чтобы они не стали мишенями для российских военных. Наша страна предупредила, что они будут уничтожаться ВС РФ с особой тщательностью. А за первый сбитый самолёт уже объявлена награда — 15 миллионов рублей.