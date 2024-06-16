Данию предупредили об уничтожении F-16 в случае их отправки на Украину Депутат Шеремет: Обещанные Данией Киеву истребители F-16 станут целью для ВС РФ 16 июня, 14:28 Украина будет размещать F-16 в других странах. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Россия расценит любые поставки Украине оружия как финансирование терроризма, в том числе если речь идёт об истребителях F-16, обещанных Киеву Данией. Эти самолёты станут приоритетной целью для Российской армии. Об этом рассказал ТАСС член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

"Любые недружественные поставки летального оружия киевскому режиму будут расцениваться нашей страной как прямое спонсирование терроризма, убивающего мирных граждан и уничтожающего гражданскую инфраструктуру", — пояснил он.

Депутат заверил, что F-16 будут уничтожены ещё на этапе передачи, а также под удар попадут аэродромы их базирования. Шеремет добавил, что обещанные Данией самолёты никак не повлияют на исход спецоперации, Украину ждёт поражение.

Авторы Татьяна Миссуми