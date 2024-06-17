Украинцев будут штрафовать за шумные генераторы, а потом и отбирать их
"Новости.Live": Украинцев начнут штрафовать за шумные генераторы
Граждан Украины могут начать штрафовать за слишком сильные генераторы, особенно на фоне актуальных проблем с электроэнергией в стране, сообщает местный телеканал "Новости.Live".
"Согласно закону "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", шумовое загрязнение — повод для штрафа", — уточняет телеканал.
Так, по закону физических лиц за подобное нарушение могут оштрафовать на 85–255 гривен (2–6 долларов), а юридических — в два раза больше. Если нарушение повторяется, штраф сильно возрастает, а источник шума могут забрать. По санитарным нормам на Украине максимально возможный уровень шума днём должен достигать не более 55–70 дБ, а ночью 45–60 дБ.
Напомним, Украина, которая ранее была одним из крупнейших производителей электроэнергии в Европе, потеряла уже половину своих электростанций, а украинский энергохолдинг ДТЭК потерял не менее 86% генерирующих мощностей. Ремонт повреждённых объектов энергетики до наступления зимы попросту невозможен. Нанесённый электростанциям ущерб превысил один миллиард долларов.
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