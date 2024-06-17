Украинцев будут штрафовать за шумные генераторы, а потом и отбирать их

Граждан Украины могут начать штрафовать за слишком сильные генераторы, особенно на фоне актуальных проблем с электроэнергией в стране, сообщает местный телеканал "Новости.Live".

Так, по закону физических лиц за подобное нарушение могут оштрафовать на 85–255 гривен (2–6 долларов), а юридических — в два раза больше. Если нарушение повторяется, штраф сильно возрастает, а источник шума могут забрать. По санитарным нормам на Украине максимально возможный уровень шума днём должен достигать не более 55–70 дБ, а ночью 45–60 дБ.