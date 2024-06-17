Дело журналиста Гершковича поступило в суд, процесс будет закрытым Дело американского журналиста Гершковича поступило в Свердловский областной суд 17 июня, 05:09 Журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович в суде. Обложка © ТАСС / EPA

Дело журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, поступило в Свердловский областной суд, первое заседание назначено на 26 июня.

Как сообщили в пресс-службе, суд будет рассматривать дело американца в закрытом режиме.

"В Свердловский областной суд поступило уголовное дело в отношении гражданина США Эвана Гершковича. <…> Процесс будет проходить в закрытом режиме. Первое судебное заседание назначено на 26 июня", — рассказали в суде.

Авторы Александра Вишнякова