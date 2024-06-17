Дело журналиста Гершковича поступило в суд, процесс будет закрытым
Дело американского журналиста Гершковича поступило в Свердловский областной суд
Журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович в суде. Обложка © ТАСС / EPA
Дело журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, поступило в Свердловский областной суд, первое заседание назначено на 26 июня.
Как сообщили в пресс-службе, суд будет рассматривать дело американца в закрытом режиме.
"В Свердловский областной суд поступило уголовное дело в отношении гражданина США Эвана Гершковича. <…> Процесс будет проходить в закрытом режиме. Первое судебное заседание назначено на 26 июня", — рассказали в суде.
Напомним, Эвана Гершковича задержали с поличным за шпионаж в Екатеринбурге в 2023 году. Информация по его делу носит закрытый характер. Сейчас Гершкович находится в СИЗО. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что США энергично добиваются освобождения Гершковича и Москва находится в контакте с Вашингтоном по этому вопросу. Он также подчеркнул, что у РФ нет табу на то, чтобы не решить вопрос об освобождении журналиста, но для этого американские власти должны выполнить определённые условия.