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17 июня, 09:32

Кремль настаивает на "полной тишине" в переговорах о судьбе Эвана Гершковича

Песков: Россия ведёт контакты по ситуации с американским журналистом Гершковичем

Россия продолжает контакты по ситуации с обвиняемым в шпионаже американским журналистом Эваном Гершковичем, однако разглашать подробности не планируется. Об этом заявил на брифинге в понедельник, 17 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эти процессы должны идти в тишине.

"Такие контакты есть. Они идут и должны дальше вестись в полной информационной тишине", — указал представитель Кремля.

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В Кремле высказались о ходе судебного процесса по делу журналиста-шпиона Гершковича

Напомним, Эвана Гершковича задержали с поличным за шпионаж в Екатеринбурге в 2023 году. Информация по его делу носит закрытый характер. Сейчас Гершкович находится в СИЗО. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что США энергично добиваются освобождения Гершковича и Москва находится в контакте с Вашингтоном по этому вопросу. Он также подчеркнул, что у РФ нет табу на то, чтобы не решить вопрос об освобождении журналиста, но для этого американские власти должны выполнить определённые условия.

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ТАСС / ЕРА

Марина Калегина
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