Кремль настаивает на "полной тишине" в переговорах о судьбе Эвана Гершковича
Песков: Россия ведёт контакты по ситуации с американским журналистом Гершковичем
Россия продолжает контакты по ситуации с обвиняемым в шпионаже американским журналистом Эваном Гершковичем, однако разглашать подробности не планируется. Об этом заявил на брифинге в понедельник, 17 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эти процессы должны идти в тишине.
"Такие контакты есть. Они идут и должны дальше вестись в полной информационной тишине", — указал представитель Кремля.
Напомним, Эвана Гершковича задержали с поличным за шпионаж в Екатеринбурге в 2023 году. Информация по его делу носит закрытый характер. Сейчас Гершкович находится в СИЗО. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что США энергично добиваются освобождения Гершковича и Москва находится в контакте с Вашингтоном по этому вопросу. Он также подчеркнул, что у РФ нет табу на то, чтобы не решить вопрос об освобождении журналиста, но для этого американские власти должны выполнить определённые условия.
ТАСС / ЕРА