Кремль настаивает на "полной тишине" в переговорах о судьбе Эвана Гершковича

Россия продолжает контакты по ситуации с обвиняемым в шпионаже американским журналистом Эваном Гершковичем, однако разглашать подробности не планируется. Об этом заявил на брифинге в понедельник, 17 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эти процессы должны идти в тишине.